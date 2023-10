Un vero e proprioE' quello stilato e diffuso nelle scorse ore dallagruppo che racchiude le principali sigle del tifo organizzato del Genoa."Il comunicato - si legge nel documento - ha l’obiettivo di delucidareche frequentano la nostra amata Gradinata Nord e a tutti coloro che seguono il Grifone in trasfertper correggere i punti negativi che hanno caratterizzato queste prime giornate".Tre i punti evidenziati dal comunicato. Il primo riguarda il posizionamento degli striscioni: "Lo striscione 'Forza Vecchio Cuore Rossoblù' è il grido di battaglia della Gradinata Nord eper tutta la durata della partita. I ragazzi dei gruppi organizzati toglieranno gli striscioni dopo i primi 15 minuti dal fischio d’inizioNel secondo si indicano gli atteggiamenti da tenere durante le gare esterne dei rossoblù: "A partire dalle prossime trasferte sarà impegno dei gruppi organizzati monitorare la situazione della balconata principale del settore ospiti, dando precedenza alle pezze dei Gruppi Ultrà. Sarà tassativo aspettare la fine della partita prima di salire su ringhiere o vetrate per ricevere le maglie.Nel terzo, infine, si fa espressamente divieto di utilizzare telefonini sugli spalti, sia per creare effetti scenografici che per riprendere scene da postare sui social: "La Gradinata Nord resterà sempre un luogo dove sono ben accetti torce, sciarpe, bandiere e fumogeni, maGioca il Genoa e si gioca a Calcio,. A questo proposito, nella Nord, durante tutte le canzoni pre-partita e soprattutto 'Guasto d’amore', saranno le sciarpe a completare lo spettacolo. Il Genoa, sia in casa che in trasferta, va sostenuto per 90 minuti con voce, cuori e mani.