, una situazione complicata e tre settimane da incubo per ilche inizia ora a rivedere la luce e pensa al ritorno in campo, domani contro l'Hellas Verona nel posticipo della quarta giornata di Serie A. Tra i casi di Covid-19 anche, ora guarito, che a Sky Sport racconta l'ultimo periodo dei rossoblù: "Sono stati giorni difficili, soprattutto sul piano mentale. Fisicamente sono abituato a riprendere dopo uno stop e farò così anche questa volta, ma l'aspetto mentale è stato qualcosa che conoscevo meno:. Il calcio passa in secondo piano ed è stata sicuramente un'esperienza complicata per tutti".- "In questi momenti deve venire fuori ancora di più la voglia di aiutarsi e sacrificarsi per il compagno. Sarà una prova di maturità per tutti noi, perché nelle difficoltà deve venire fuori il carattere dei veri uomini. A Verona servirà la prestazione, ci sarà qualcuno che non sarà al 100% e lì dovranno uscire fuori i leader di questo gruppo. Sarà un aspetto fondamentale".- ". Facciamo una vita che ci espone a contatti con altre persone e non possiamo farci una colpa per questo. L'altro giorno ci sono stati 9000 contagiati in Italia e sicuramente non sono tutti degli irresponsabili".