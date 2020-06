Valon Behrami morde il freno, fremendo all’idea di tornare a giocare.



Il centrocampista del Genoa, intervistato oggi dalla tv tematica del club rossoblù, ha espresso quanto sia alto il proprio desiderio di campo: “La voglia di ripartire è tanta. Ciascuno di noi deve riprendere in mano la propria vita e il proprio lavoro. Il lockdown ha eliminato ogni differenza della vita: ad esempio, ho scoperto un lato verde di me che non conoscevo poiché mi sono appassionato di giardinaggio. Anche mia moglie (la sciatrice svizzera Lara Gut, ndr) è una sportiva professionista. Questo ci ha aiutato soprattutto nei momenti difficili che abbiamo attraversato durante le nostre carriere. L’esperienza conta molto”.



Tornato al Genoa, dopo diversi mesi da svincolato, Behrami ha raccontato cosa l’abbia spinto a rientrare in una delle primissime piazze della sua carriera: “Per me è stata un’occasione incredibile dopo sei mesi difficili. Volevo dimostrare che non ero finito, come ho sempre fatto in carriera. Della mia prima esperienza al Genoa di sedici anni fa ricordo la presentazione ufficiale al Ferraris. Ero un ragazzino timido, mi veniva quasi da piangere dall’emozione. Rifarei lo stesso percorso che ho intrapreso in carriera perché mi ha portato a essere la persona che sono. Prima però mi piacerebbe diventare un perno di questa squadra, non solo in campo ma anche fuori”.



A volerlo fortemente in rossoblù è stato Davide Nicola, già suo allenatore ai tempi di Udine: “Con lui siamo uniti da un rapporto speciale. Iniziammo a legare dopo una piccola discussione avuta a Udine. Capimmo che eravamo due persone dirette e sincere. Incontrarlo è stata una delle mie più grandi fortune”.