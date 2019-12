Quella di oggi potrebbe essere per Valon Behrami la sua seconda prima volta con la maglia del Genoa.



Il centrocampista svizzero, svincolatosi dal Sion lo scorso ottobre, ieri si è presentato a sorpresa a Pegli per la ripresa degli allenamenti dei rossoblù dopo la pausa natalizia, scendendo in campo assieme al resto della truppa guidata da Davide Nicola. Questa mattina, poi, il 34enne ha iniziato le visite mediche che in caso di esito positivo gli daranno il lasciapassare per tornare a vestire quella maglia già indossata ad inizio carriera in Serie B nel 2003-04.



In attesa dell'ufficialità del suo tesseramento, Behrami ha già avuto modo di rilasciare una breve dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti che ieri sera l'hanno atteso fuori dal centro sportivo rossoblù: “Sono partito da qua e per me tornare qui sarebbe splendido”.