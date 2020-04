si conferma un guerriero vero. Anche con il pallone fermo, a causa dell'emergenza Coronavirus, il mediano del Genoa dimostra di essere un combattente nato, voglioso di tornare a fare ciò che gli riesce meglio: mordere le caviglie ai giocatori avversari.Caratteristiche che il giocatore svizzero ha esplicitato in un post pubblicato quest'oggi sul proprio profilo Instagram. Sotto la foto che lo ritrae in lotta in mezzo al campo nel corso della partita contro la Lazio dello scorso febbraio, Behrami ha scritto: "Grinta e passione", gli aggettivi che più di tutti ne riassumono la personalità.