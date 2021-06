Medhi Benatia sembra sempre più l'obiettivo primario del Genoa per rinforzare la propria difesa.



Il franco-marocchino ha appena reso ufficiale il termine della propria avventura in Qatar, dove ha giocato nelle ultime due stagioni vestendo la maglia dell'Al-Duahil, sottolineando la volontà di tornare ad essere protagonista nel nostro campionato.



Dopo le esperienze con Udinese, Roma e Juventus il 34enne difensore ha cominciato a tessere i primi rapporti preliminari ad un possibile ritorno in Serie A. A lui sembra particolarmente interessato il Genoa, bisognoso di sostituire il partente Cristian Zapata con un elemento di pari esperienza.