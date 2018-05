Il centrocampista del Genoa, Andrea Bertolacci, ha parlato a margine dell'evento nel museo del Genoa in cui è stata presentata la Partita del Cuore e ha commentato la stagione del club rossoblù salvatosi con ampio margine dopo un inizio di stagione incredibilmente complicato.



STAGIONE - "Può considerarsi positiva, prime dodici gare a parte: nelle quali abbiamo raccolto poco, non mi aspettavo di avere sei punti dopo quelle prime dodici partite, ero dispiaciuto anche perché ero tornato e questo è il mio quarto anno qui e mi sento importante. Ci tenevo a fare bene, soprattutto a livello di squadra. Con Ballardini è iniziato un altro campionato per entrambi, sia per il Genoa che per me: abbiamo fatto una grandissima scalata e abbiamo tutti insieme centrato un obiettivo che all’inizio sembrava molto difficile".



BALLARDINI - "Penso che chiunque si aspettasse questa riconferma, perché l’allenatore ha fatto un grandissimo lavoro: da quando è subentrato abbiamo fatto un campionato veramente importante e il merito è anche e soprattutto il suo. Spero che continui a dimostrare quello che sta facendo e ad aiutarci, perché è un allenatore che ci ha tirato fuori da una situazione veramente difficile”.



OBIETTIVO - "L’obiettivo principale credo sia quello di giocare da Genoa, quello di giocare come il secondo tempo con l’Atalanta e il secondo con la Fiorentina, con la voglia di vincere che questa maglia e questi tifosi si meritano”.



FUTURO - "Se mi piacerebbe rimanere in rossoblù? Adesso a questo non penso, è ancora presto, voglio chiudere bene in queste due partite: al futuro davvero adesso non sto pensando".



NAZIONALE - "Una battuta sui possibili prossimi ct? Io penso solo a fare bene con la maglia con la quale gioco, perché la Nazionale anche quando ci sono andato è passata dalle prestazioni col Genoa e col Milan: la Nazionale si merita facendo bene nel club e questa è la mia ambizione”.