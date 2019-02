Sarà aria di derby quella che domenica pomeriggio al Bentegodi respirerà Daniel Bessa. Il centrocampista del Genoa tornerà infatti in quella Verona che l'ha visto a lungo protagonista con la maglia del Hellas per sfidare il Chievo: “Il match di domenica presenta parecchi rischi - ha detto al sito ufficiale del Grifone - Abbiamo molto da guadagnare, e tanto da perdere. Il Chievo è in Serie A da diversi anni, ha un sistema collaudato e giocatori di spessore. Sarà più difficile che con la Lazio. Per gli avversari saranno tutte finali da qui alla fine. Come minimo dovremo avere il loro stesso approccio e atteggiamento".



L'obiettivo per Bessa e compagni è quello di proseguire nella striscia di risultati utili iniziata quattro turni fa: “A livello di risultati stiamo attraversando un periodo positivo. Guardando alle prestazioni, come dice il mister, possiamo migliorare. Siamo andati bene a Empoli e nella ripresa con la Lazio”



Due parole infine anche su mister Prandelli: "Ogni allenatore insegna e lascia qualcosa, come è stato in precedenza. Ha portato idee chiare senza focalizzare tutto su un unico modulo. Questo ha dei vantaggi perché amplia le conoscenze”.