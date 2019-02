Cesare Prandelli potrà contare anche su Daniel Bessa per la trasferta di domenica in casa del Bologna.



Il centrocampista brasiliano che ieri aveva svolto una sessione atletica differenziata rispetto al resto dei compagni oggi è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo, dimostrando così di essersi lasciato alle spalle il fastidio muscolare che lo aveva afflitto nei giorni scorsi.



Per un centrocampista che rientra però Prandelli deve fare i conti con un altro che resterà ancora indisponibile. Con ogni probabilità infatti la trasferta in terra emiliana non vedrà tra i protagonisti Luca Mazzitelli, ancora alle prese con l'infortunio rimediato ormai un mese e mezzo fa.