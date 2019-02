A tre giorni dalla sfida di campionato con la Lazio Cesare Prandelli ha pochi dubbi riguardo alla formazione da opporre ai biancocelesti.



Uno di questi sarà però decisivo per capire con quale schieramento mandare in campo i suoi ragazzi. Le perplessità del tecnico bresciano sono legate alle condizioni fisiche di Daniel Bessa, ancora convalescente dal problema muscolare accusato negli ultimi 10 giorni.



le condizioni fisiche del centrocampista italo-brasiliano verranno valutate con estrema attenzione nelle prossime ore dal momento che il giocatore per via della sua duttilità è considerato da Prandelli un elemento chiave per il proprio assetto tattico. Il suo impiego garantisce infatti un atteggiamento più offensivo alla squadra che viceversa si troverebbe a dover applicare un comportamento più prudente in caso di sua assenza.