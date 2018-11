In un "Signorini" spazzato dal vento, il Genoa ha sostenuto la prima sessione settimanale, durata oltre due ore, con un programma misto agli ordini di mister Juric e dei collaboratori. Esercitazioni atletiche e tecniche hanno fatto da preambolo alle partite su campo di metratura diversa, per saggiare la condizione e dare un’occhiata a quella dei nazionali rientrati a esaurimento degli impegni. Bessa è tornato in gruppo. Con la squadra si sono allenati i giovani Karic e Micovschi. Seduta personalizzata per la maggior parte del tempo per i portieri con i loro preparatori. Mercoledì è prevista un’altra seduta a porte chiuse.