Domenica contro il Parma Davide Ballardini potrebbe dover rinunciare a Davide Biraschi, uno dei pilastri della difesa del Genoa.



Il difensore laziale si è fratturato una mano nel corso della gara di domenica scorsa contro il Frosinone, pur continuando a giocare con una fasciatura per oltre un'ora. Ieri però, alla ripresa degli allenamenti, il giocatore è restato precauzionalmente a riposo. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore ma per evitare inutili rischi Ballardini potrebbe anche decidere di non schierarlo contro il Parma inserendo al suo posto il tedesco Gunter. In questo modo Biraschi, approfittando anche della successiva pausa del campionato, avrebbe un po' di tempo a disposizione per recuperare al meglio dall'infortunio.