Davide, difensore del, posta una foto su Instagram dopo la vittoria sull'Atalanta: "Che bello! Tre punti importantissimi, conquistati remando tutti dalla stessa parte, squadra e tifosi, senza risparmiarsi per neanche un minuto. È il giusto premio per tanto lavoro passato inosservato per via dei risultati che non arrivavano, ma soprattutto è il primo passo di un cammino che spero ci porti nelle posizioni che pensiamo di meritare. Complimenti ai miei compagni e grazie ai tifosi per il costante supporto. Buon Natale a tutti genoani".