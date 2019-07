Blindato Christian Kouamè, almeno per il momento, il Genoa potrebbe perdere un importante pezzo del proprio organico in difesa.



L'uomo rossoblù più conteso dal mercato è infatti Davide Biraschi, da tre stagioni perno della retroguardia del Grifone, che Enrico Preziosi valuta non meno di 10 milioni di euro. Sul 25enne romano è da tempo molto forte l'interesse dell'Atalanta che avrebbe individuato in lui il sostituto ideale del probabile partente Mancini. Ma anche la Lazio nutre non poca ammirazione nei suoi confronti, tanto da spingere il direttore sportivo Igli Tare ad accelerare negli ultimi giorni l'approccio con il Genoa nel tentativo di superare la concorrenza orobica.



I due club italiani, tuttavia, potrebbero essere beffati da un terzo incomodo proveniente da Oltre Manica. La stampa inglese, infatti, parla di un possibile approdo di Biraschi in Premier League dove il giocatore viene accostato a Newcastle ed Everton.