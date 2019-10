Nella gara che deciderà il suo futuro sulla panchina del Genoa Aurelio Andreazzoli potrebbe dover rinunciare a colui che nelle ultime settimane è apparso essere il suo difensore più in forma: Davide Biraschi.



L'ex Avellino ormai da una decina di giorni è afflitto da un fastidio muscolare che gli ha impedito di scendere in campo sia contro il Bologna che con la Lazio, costringendolo anche a svolgere lavoro differenziato e parziale rispetto al resto dei compagni in questa settimana.



Secondo il Secolo XIX un suo eventuale forfait costringerebbe di fatto Andreazzoli ad affidarsi al trio difensivo composto da Criscito, Zapata e Romero, quello più utilizzato fin qui ma apparso un po' in affanno nelle ultime uscite. Il mancato utilizzo di Biraschi inoltre impedirebbe di schierare quella difesa a 4 che il tecnico di Massa aveva provato proprio in vista dell'impegno con il Milan.