È un Davide Biraschi comprensibilmente deluso quello che si presenta in zona mista al termine della gara che ha visto il suo Genoa venire travolto dalla Lazio: "Giocavamo contro una squadra che, come detto in settimana, è molto forte e ha grande qualità, grandi giocatori - ha dichiarato a Radio Nostalgia - Siamo partiti benissimo, poi abbiamo sofferto la loro fisicità e le ripartenze. Per fortuna abbiamo un’altra sfida in casa e speriamo di rifarci subito.”



Una sconfitta che ricorda quella di tre settimane fa in casa del Sassuolo: “Abbiamo sbagliato ancora una volta anche nelle marcature, loro hanno saputo sfruttare qualche nostro minuto di apnea. La Lazio cercava punti dopo un inizio così così. Siamo partiti con gli esterni molto difensivi per coprire sulle ripartenze, dopo i primi 20 minuti abbiamo cambiato qualcosa e poi ci siamo messi con un 4-3-1-2 riuscendo a creare qualcosa. Dobbiamo lavorare tanto perché 9 gol in 2 partite sono tanti. Devo dire che ci è mancata anche un po’ di cattiveria che dimostreremo senza dubbio mercoledì. Speriamo di rifarci già di fronte al nostro pubblico”.



Mercoledì a Marassi arriva il Chievo fanalino di coda della classifica. Obbligatorio il ritorno alla vittoria: “Dobbiamo fare assolutamente punti, perché siamo una buona squadra e siamo in grado di farli. Dobbiamo migliorare sul piano mentale, senza mollare mai la pressione. Abbiamo tre partite alla nostra portata e dobbiamo dare il massimo”.