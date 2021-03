La vittoria non è arrivata ma perla gara di ieri sera contro l'Udinese ha rappresentato comunque un momento importante. Dopo quasi quattro mesi il difensore del Genoa ha infatti rivisto quel campo da quale mancava da un girone esatto. E lo ha fatto, un po' a sorpresa, fin dal primo minuto: "Sinceramenteha ammesso il 27enne ai microfoni di DAZN - Alla fine il mister mi ha detto che ero fra i titolari. Ero ovviamente contentissimo, col sorriso in faccia e lo ringrazio tantissimo per l’opportunità, per l’occasione che mi ha dato di grande fiducia. Dopo tanto tempo che ero fuori mi ha fatto giocare titolare in una partita che per noi è stata fondamentale. Il mister lo conosco da tanti anni e sa che posso dare di più ed anch’io. Sta a me applicarmi e migliorare tantissimi aspetti e spero di farcela".Biraschi ha ritrovato un Grifone molto diverso da quello salutato suo malgrado lo scorso novembre: ". Ho visto una squadra che prova anche ad imporre il gioco. Prima eravamo sicuramente un po’ più impauriti, subivamo più il gioco, invece adesso il gioco cerchiamo di imporlo. Quando sono tornato ho visto i ragazzi proprio cambiati, con un’altra mentalità, con la voglia di vincere, con la cattiveria calcistica e spero che continuiamo così".Tornando sul suo rientro il difensore laziale ha poi aggiunto: "Sono orgoglioso di come ho affrontato questo tempo che è passato e di me stesso perché è stato un momento difficile ma sono riuscito a superarlo nel migliore dei modi e facendomi trovare pronto per il rientro in campo, facendo novanta minuti dopo oltre tre mesi ed era difficile".