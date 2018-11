Una delle note più positive del Genoa di questo periodo, nonostante i risultati deludenti, è certamente Davide Biraschi.



Intervistato da TeleNord il difensore romano si dice ottimismo circa il futuro della squadra rossoblù, apparsa a suo dire in crescita nelle ultime uscite: "Stiamo rivedendo gli errori e vogliamo correggerli. Le ultime cinque partite erano tutte difficili per il Genoa ma abbiamo fatto grandi prestazioni, eccetto con l’Inter".



L'obbiettivo ora è quello di rivincere un derby a due anni e mezzo di distanza dall'ultima volta: "La gente ha voglia di vincerlo, la partita è importante ma non fondamentale: vincere darebbe una soddisfazione a tutti. Sarà decisiva la cattiveria agonistica, la voglia di vincere la partita".