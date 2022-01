Termina dopo sei stagioni e mezzo l'avventura al Genoa di Davide Biraschi.Il 27enne difensore romano ha infatti accettato l'offerta del Karagumruk, club della Serie A nel quale si trasferirà in prestito fino al termine di questa stagione.Biraschi ha voluto salutare i suoi ormai vecchi tifosi con un lungo e toccante messaggio diffuso tramite i propri profili social: ", anche quando si tratta di un 'arrivederci'.dopo 5 anni una Città che senti tua anche se non ci sei nato,, tanti compagni e tanti amici. Avrei preferito andare via sapendo il Genoa in una situazione di classifica migliore, ma ho la massima fiducia nella squadra e nei Genoani e so che lotteranno insieme per avere il palcoscenico che questa piazza storica merita.Non ho altri rimpianti,per questa maglia, di non aver mai risparmiato una goccia di sudore o briciolo di energia. Sono fiero di aver sempre dato tutto per il Genoa