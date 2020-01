Il prossimo colpo di mercato del Genoa viene da molto lontano ma il nostro campionato e Genova li conosce entrambi decisamente bene.



Birkir Bjarnason in Serie A ci ha già infatti giocato per tre stagioni, tra il 2012 e 2015, alternando le maglie di Pescara e Sampdoria. Ora, dopo cinque stagioni di esilio, il corso delle quali ha avuto modo di militare in Inghilterra, Svizzera e Qatar il vichingo dagli occhi di ghiaccio a pronto a tornare nel Bel Paese.



L'offerta del grifone, secondo quanto racconta Sky Sport, è già pronto e Bjarnason starebbe aspettando soltanto il via libera da parte dell'Al-Arabi per accertarne la corte raggiungere in questo fine settimana il capoluogo ligure.



Chi pensa che il 31enne centrocampista scandinavo torni in Italia soltanto in gita premio si sbaglia. L'obiettivo dell'islandese è quello di riconquistare un posto nella propria nazionale e magari aiutarla a guadagnarsi l'accesso alla fase finale dell'Europeo di quest'estate. Per farlo ha una sola strada: tornare a giocare in un campionato competitivo e farlo alla grande. Motivi più che sufficienti per spingere il Genoa a credere in lui e regalargli una nuova chance in Serie A.