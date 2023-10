Lunga intervista ieri sera negli studi di TeleNord perMoltissimi i temi toccati dall'amministratore delegato del Genoa, a cominciare dallo stato di saluto del calcio italiano: "L'Italia è un marchio importante nel mondo, così come lo è il Genoa.. Da parte nostra, come Genoa, ci imponiamo ci far crescere società e squadra. Abbiamo tanti giocatori nel giro delle rispettive nazionali e alcuni di essi sono anche molto giovani. Vogliamo formare una squadra che faccia calcio e che invogli le persone ad andare allo stadio per divertirsi. Il Genoa deve tornare ad essere una squadra di grande prestigio in Italia e in Europa".Sulle prospettive future del Grifone, Blazquez ha poi aggiunto: "Posso assicurare che la proprietà, e Josh Wander in particolare, ha molto a cuore il Genoa e la sua situazione. Nell'immediato il nostro obiettivo è quello di mantenere la squadra intatta fino alla fine del campionato, senza cedere nessuno. Già a gennaio proveremo a migliorare la squadra e altrettanto faremo la prossima estate".Un appunto, infine, anche sullae sulla possibilità di comprarlo: "Il progetto per il nuovo Ferraris è pronto e lo renderà un impianto top a livello europeo, in grado di ospitare Euro 2032 e anche altri eventi extracalcistici. Acquistarlo? E' un'ipotesi che stiamo valutando - ha ammesso Blazquez - e che si potrebbe concretizzare per il 2026. Ma solo con la partecipazione della Sampdoria.