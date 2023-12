Intervenuto ieri sera ai microfoni di Telenord, l'amministratore delegato del Genoa,, ha fatto il punto sull'attualità rossoblù, toccando molti argomenti. A cominciare dal recente accordo con il fisco per la ristrutturazione del debito erariale contratto dalla precedente gestione societaria. "E' stato un passaggio per noi molto importante, al quale abbiamo lavorato intensamente per molto tempo - ha rivelato l'ad -”.A venti giorni dall'apertura della finestra invernale di calciomercato, il dirigente del Grifone ha spiegato poi quali saranno, anche alla luce dell'accordo succitato, le linee guida del Genoa: “– ha ammesso Blazquez – ma non troppi. Agiremo su quei ruoli che consideriamo scoperti. Stiamo già lavorando a tal proposito ma non voglio anticipare nulla, anche se. L'idea è di portare nuovi giocatori risparmiando sugli ingaggi di altri. Ciò che è certo è cheBlazquez ha infine parlato anche dell'andamento della squadra e degli obiettivi stagionali: “che di certo non è il nostro obiettivo. Ciò significa che possiamo fare molto meglio di quel che stiamo facendo. Ma sono fiducioso eAbbiamo perso troppi punti negli ultimi minuti ma ogni partita che abbiamo giocato potevamo vincerla.