Genoa, Blazquez: 'Abbiamo capito cosa significa essere genoani. L'obiettivo è lottare per l'Europa'

Marco Tripodi

Il buon andamento del Genoa sta facendo notizia anche fuori dai confini nazionali.



Il club rossoblù, attualmente dodicesimo in Serie A malgrado abbia riconquistato la massima categoria soltanto da sei mesi, si sta rivelando una delle sorprese più gradita del massimo torneo nazionale. Un andamento che non passa inosservato neppure al di fuori delle Alpi.



Ad interessarsi al Grifone è perfino un quotidiano storico e importante come AS che nella sua edizione odierna ha pubblicato una breve ma significativa intervista all'amministratore delegato dei rossoblù, Andres Blazquez. Alla testa del suo Paese, il dirigente spagnolo ha spiegato quale sia la politica perseguita dalla 777 Partners, la holding statunitense che da due anni e mezzo detiene la proprietà del Genoa: “Conseguire il migliore risultato sportivo e, allo stesso tempo, garantire la sostenibilità economica combinando lo scouting e la lavorazione dei dati sui giocatori. Facendo così il valore della nostra rosa è cresciuto da 25 a 120 milioni di euro malgrado una riduzione della spesa passata da 73 a 45 milioni”.



Risultati strepitosi, soprattutto perché ottenuti in pochi mesi e malgrado una retrocessione in Serie B, peraltro immediatamente sanata. Risultati che fanno il paio con un entusiasmo collettivo che sta raggiungendo vette stellari, come dimostrano i quasi 28.000 abbonamenti sottoscritti in estate e il 'tutto esaurito' che accompagna ogni esibizione interna di Badelj e compagni: “Abbiamo migliorato la comunicazione, viviamo a pieno la città e interagiamo con i tifosi. Abbiamo compreso cosa significa essere genoano", ha spiegato ancora Blazquez.



L'amministratore delegato ha infine ribadito ancora una volta quale sia il traguardo a medio-lungo termine che il club sta inseguendo: "Il nostro obiettivo è assestarsi stabilmente tra le prime dieci squadre di Serie A e lottare per un posto in Europa"