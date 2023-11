Duro attacco da parte dell'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, nei confronti della vecchia proprietà del club. Pur non nominandolo mai esplicitamente, l'attuale dirigente rossoblù non risparmia un affondo pesante verso l'ex presidente del Grifone, Enrico Preziosi: "Siamo qui a pulire tutta la sporcizia del passato - ha dichiarato Blazquez nel corso di un evento promozionale - poco a poco riusciremo a mettere a posto la società e il club".



Chiaro il riferimento alla passata gestione societaria, quella che ha lasciato in dote agli attuali proprietari del Genoa, la 777 Partners, oltre 100 milioni di euro di debiti con il fisco italiano. Una situazione che ha portato prima alla frattura tra la holding americana e Preziosi e poi allo scontro aperto, con la prima che ha portato addirittura in tribunale il secondo e i suoi collaboratori più stretti.