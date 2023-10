Nel corso della lunga intervista concessa ieri sera a TeleNord, l'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, ha parlato anche della situazione di Albert Gudmundsson e delle possibili sirene di mercato sul suo conto: "Quando è arrivato da noi era un centrocampista offensivo, ora è un giocatore a tutto campo, libero di fare ciò che vuole. In estate ci erano arrivate tre richieste per lui, una dalla Liga, una dalla Premier e una da una società italiana. Ma Josh Wander (uno dei proprietari della 777 Partners, la holding che gestisce il Genoa, ndr) ci ha detto chiaramente di tenerlo con noi. E proveremo a farlo anche in futuro"