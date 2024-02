Genoa, Blazquez: 'Con Gilardino rapporto ottimo. Presto parleremo del rinnovo'

Chiuso il capitolo calciomercato, per il Genoa è il momento di concentrarsi sui possibili rinnovi di contratto.



Il primo da discutere è quello di Alberto Gilardino, il cui vincolo professionale con il club più antico d'Italia è in scadenza il prossimo 30 giugno, anche se le parti hanno già un accordo sulla parola per il prolungamento di un'ulteriore stagione.



Una vicenda che in casa rossoblù si vorrebbe comunque mettere al più presto nero su bianco, soprattutto alla luce delle cose molto importanti che il tecnico piemontese sta facendo vedere con il Grifone, riportato prima in Serie A al primo colpo e poi nelle zone tranquille della classifica nel campionato in corso.



Del futuro dell'allenatore ha parlato a Primocanale l'amministratore delegato della società rossoblù Andres Blazquez: “Siamo d’accordo che essendo finito il mercato ci incontreremo presto - ha ammesso il dirigente - Con lui ho già parlato ed è importante capire il progetto che vogliamo fare. Stiamo provando a prendere giocatori per il suo modulo tattico e con giocatori validi per il gruppo. Il rapporto con lui è ottimo”.



Oltre che del prolungamento le parti dovranno con ogni probabilità discutere anche del possibile adeguamento salariale del contratto di Gilardino. Con 500 mila euro netti a stagione, l'ex centravanti di Milan e Fiorentina è infatti al momento il tecnico meno pagato di tutta la Serie A al pari del collega del Lecce, Roberto D'Aversa.