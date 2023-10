L'opera di restaurazione del Genoa, tornato in Serie A dopo un solo anno in cadetteria, non si sta concentrando soltanto sul campo.



Intervistato da Sky UK, l'amministratore delegato dei rossoblù, Andres Blazquez, ha evidenziato i grandi passi avanti fatti sul fronte finanziario dal club dopo l'arrivo della 777 Partners: “Stiamo lavorando molto su lato finanziario - ha dichiarato il dirigente - e quest’anno, forse per la prima volta nella storia del Genoa, sicuramente negli ultimi decenni, saremo molto vicini al pareggio, non solo controllando i costi ma anche aumentando i ricavi“.