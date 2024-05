Genoa, Blazquez: "I contenziosi della 777 non ci riguardano. Qui va tutto bene"

47 minuti fa



Le poche tranquillizzanti notizie che arrivano dal mondo 777 Partners, alle prese con diversi grattacapi nei vari club gestiti in giro per il mondo, non sembrano tangere l'ambiente Genoa.



A rassicurare i tifosi rossoblù è l'amministratore delegato del club, Andres Blazquez, che ai taccuini de Il Secolo XIX specifica come ciò che accade allo Standard Liegi e al Vasco Da Gama non avrà conseguenze per il Grifone: “Qui al Genoa tutto sta funzionando al meglio - sostiene il dirigente spagnolo - stiamo progettando la prossima stagione e i pagamenti sono regolari. Partendo dal rinnovo di Gilardino, per poi proseguire con il mercato. Altrove ci sono alcuni contenziosi in corso, per noi non cambia niente“.