Nel corso della lunga intervista concessa ieri sera a Telenord, l'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, ha affrontato anche l'argomento relativo alla ristrutturazione del Ferraris: “L'obiettivo nostro e del Comune di Genova è di candidare il Ferraris per Euro 2032. Per farlo occorrerà terminare i lavori di riammodernamento entro l'inizio della stagione 2026-27, rinnovando la tribuna centrale nell'estate del 2025”.



Sempre a proposito di infrastrutture, Blazquez ha poi parlato anche dello stato in opera della cosiddetta Casa delle Giovanili, l'ambizioso progetto che il Genoa sta edificando sulla collina degli Erzelli, nel ponente cittadino: “I lavori sugli esterni della Badia dove sorgerà la foresteria sono iniziati da qualche giorno e con l'inizio di gennaio dovremmo cominciare anche a lavorare sulla parte interna. Pensiamo che da luglio i nostri ragazzi potranno essere già ospitati nella struttura”.