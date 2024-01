Genoa, Blazquez: 'Se vendiamo qualcuno è per diventare più forti'

Nessun ridimensionamento. La cessione eccellente di Radu Dragusin, passato da qualche giorno dal Genoa al Tottenham, non pare modificare ambizioni e progetto della proprietà del club rossoblù. Anzi, l'addio al difensore rumeno si inserirebbe proprio in quella profonda opera di ricostruzione societaria e sportiva che la 777 Partners ha deciso di attuare da quando si è messa al timone della società più antica d'Italia.



A ribadire il concetto è stato questo pomeriggio l'amministratore delegato del Grifone, Andres Blazquez: "L'ho sempre detto: nel momento in vendiamo un giocatore sarà per migliorare la squadra. Il percorso nostro non si basa su una sessione di mercato o su una partita vinta o persa. Per noi il percorso è appena cominciato e durerà anni. Ciò che stiamo facendo ora proseguirà in futuro".