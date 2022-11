Il tempo di Alexander Blessin sulla panchina del Genoa sembra essere giunto al termine.



Il KO rimediato ieri a Perugia dai rossoblù, il terzo in questa stagione, il secondo nelle ultime tre gare, sta inducendo la dirigenza del Grifone a comunicare il ben servito all'ex allenatore dell'Ostenda arrivato lo scorso gennaio per sostituire Andriy Shevchenko.



Dopo una notte di riflessione i vertici societari sono convinti che la soluzione migliore sia quella di voltare pagina, nominando il terzo allenatore della gestione 777 Partners. A differenza dei due precedenti però questa volta l'intenzione sembra essere quella di non cercare soluzioni esotiche come furono quella dell'ex attaccante di Milan e Chelsea e successivamente quella dello stesso Blessin.



La pista più battuta porta dalle parti della vecchia conoscenza Aurelio Andreazzoli, già inquilino di Pegli tra l'estate e l'autunno di tre anni fa. Ma attenzione anche alla soluzione interna. La frangia di chi spinge per una promozione in prima squadra dell'attuale tecnico della Primavera Alberto Gilardino sembra crescere di ora in ora. Con la formazione giovanile il campione del mondo di Germania 2006 sta facendo ottime cose e molti come detto lo vedrebbero benissimo anche alla guida dei più grandi. Il rischio tuttavia è quello di bruciare un tecnico in grande ascesa, rovinando in un sol colpo sia il campionato degli juniores che quello della prima squadra, oltre a perdere un patrimonio futuro della società.



Ad ogni modo la decisione è attesa per la giornata di oggi. Entro sera a Blessin dovrebbe essere comunicato l'esonero e contestualmente ufficializzato il nome del suo sostituto.