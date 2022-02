Sono bastate appena due partite adper entrare nel cuore dei tifosi del Genoa, i quali non perdono occasione per mostrare il loro apprezzamento palesandoglielo attraverso i social.Ed proprio con un messaggio sul proprio profilo Instagram che il tecnico tedesco ha voluto ringraziare tutti coloro che in queste settimane sostengono lui e la squadra: "- ha scritto Blessin -".L'allenatore ha poi speso anche qualche breve parola in vista della fondamentale gara di domenica contro la Salernitana: "".