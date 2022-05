Alexander Blessin, tecnico del Genoa, è intervenuto a Dazn prima della partita con il Bologna: "Giochiamo solamente per i tifosi, questo è quello che ho detto alla squadra. E' stato un cammino difficile e dobbiamo chiedere scusa a loro, ma non c'è tempo di piangersi addosso. Dobbiamo dare un segnale oggi, ringraziarli per il loro affetto e pensare già alla prossima stagione".