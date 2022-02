Alexander Blessin, allenatore del Genoa, ha parlato alla vigilia della sfida con la Salernitana: "Domani sarà importante bilanciare la pressione e l'entusiasmo e dovremo essere bravi a trascinare i nostri tifosi che ci daranno la carica. Per noi è sicuramente una finale e per questo dobbiamo cercare di fare il possibile per conquistare i tre punti e raggiungere il miglior risultato possibile. Quella di domani è una partita molto importante e sarà una sfida difficile ma, come si è visto, nelle ultime due partite con il nostro modo di giocare siamo riusciti a trascinare i nostri tifosi che sono diventati il dodicesimo uomo in campo. E sarà importante farlo anche domani, ripetendo le ultime prestazioni. Sappiamo che dopo ci saranno ancora 39 punti a disposizione, ma viviamo partita dopo partita e quella di domani è sicuramente una finale".