Alexander Blessin, tecnico del Genoa, è intervenuto a Dazn dopo il pareggio ottenuto in casa della Roma: "Sono contento della mentalità e soprattutto dell'avere combattuto bene in campo, solo così si può uscire da questa situazione. Abbiamo pagato l'inferiorità numerica, sono contento del secondo clean sheet ma è solo un punto. Adesso testa alle prossime partite. C'è stima con Spors, abbiamo lavorato insieme. La squadra è ancora viva. In Gemania si gioca più di ripartenza, mentre in Italia c'è più organizzazione di gioco. Soddisfatto della fase difensiva della squadra, nel finale persa un po' di lucidità. Il gol di Zaniolo? C'è stato un contatto chiaro su Vasquez, ma non mi piace commentare gli episodi".