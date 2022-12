E' stato ancora Alexander Blessin a dirigere l'allenamento odierno del Genoa.



Malgrado le sempre più insistenti voci che, dopo la terza sconfitta nelle ultime quattro gare, lo vorrebbero lontano dal Grifone, il tecnico tedesco ha presieduto regolarmente la prima sessione di lavoro della settimana. Settimana che culminerà nella sfida di giovedì con il Sudtirol e con quella di Ascoli di domenica pomeriggio. Non è detto tuttavia che Blessin sia alla guida della squadra in tali occasioni.



La dirigenza infatti sta riflettendo sulla sua posizione e dopo avergli rinnovato la fiducia la scorsa settimana non è per nulla scontato che possa rifarlo nuovamente.