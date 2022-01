Nel corso di una lunga intervista concessa al quotidiano tedesco Stuttgarter Nachrichten, Alexander Blessin ha svelato alcuni retroscena relativi al suo ingaggio da parte del Genoa: "È successo tutto in una notte. Ricevere una proposta dalla serie A è un onore. Mi sono confrontato velocemente con mia moglie e le mie figlie che mi hanno appoggiato. D'altronde rifiutare una cosa del genere significava avere ragioni forti. È stata un'operazione veloce per una sfida difficile ma affascinante".



Un'operazione nata e coltivata dal neo-general manager del Grifone Johannes Spors: "Nulla è caduto dal cielo - ha proseguito Blessin - Johannes è di Heidelberg e con lui ho già lavorato molto bene a Lipsia e in seguito ho avuto contatti regolari. Conosce molto bene il mio modo di allenare e la mia filosofia del calcio aggressivo e offensivo. È convinto che io possa avere un successo simile a quello avuto all’Ostenda anche in Italia. Per inciso, ne sono convinto anche io, perché altrimenti non avrei accettato questo compito difficile ma molto attraente".