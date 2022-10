Consueta conferenza stampa della vigilia per Alexander Blessin, impegnato domani sera con il suo Genoa nel big-match interno contro il Cagliari.



Queste le parole del tecnico tedesco: "Mi aspetto una squadra molto tosta e arrabbiata. Abbiamo visto la loro gara con il Venezia e c'è stata tanta intensità, dovremo fare molta attenzione e loro chiaramente vorranno rifarsi. Dobbiamo entrare in campo concentrati e darci da fare per vincere questa sfida ben sapendo che sarà una partita molto difficile".



Sulla formazione che manderà in campo Blessin non si sbilancia: "Sto valutando due opzioni: o faccio rigiocare gli undici di Ferrara oppure ho altre idee. Dipende anche da come è andata la settimana, da come stanno i ragazzi. Quel che è certo è che la mia squadra deve sempre dare il massimo".