Defezione dell'ultim'ora in casa Genoa in vista della sfida di questa sera contro il Cagliari.



Con i sardi Alexander Blessin non potrà infatti disporre di Silvan Hefti, il cui nome non compare nell'elenco dei 23 convocati diramato nel primo pomeriggio dal tecnico tedesco.



Hefti è rimasto vittima di una gastroenterite che lo ha messo KO nel corso della notte appena trascorsa. Al suo posto lungo la corsia di destra dovrebbe giocare Stefano Sabelli.