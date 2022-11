E' stata una sosta benefica quella appena lasciataci alle spalle per il Genoa. Almeno per quanto riguardo il recupero degli infortunati.



In vista della trasferta di domenica in casa del fanalino di coda Perugia, Alexander Blessin potrà infatti contare nuovamente sull'apporto di Stefano Sturaro e Stefan Ilsanker. I due mediani, da tempo fermi ai box, in settimana sono tornati ad allenarsi regolarmente assieme ai compagni, candidandosi per un posto nella lista dei convocati che partiranno per la trasferta in terra umbra.



Per Sturaro, capitano in pectore della formazione rossoblù, si tratterebbe della prima chiamata stagionale. L'ex mediano della Juventus è infatti fermo dallo scorso 30 aprile a causa di una lesione al tendine d'Achille a cui è seguita la relativa operazione chirurgica. Il collega di reparto austriaco, invece, è lontano dai campi da 40 giorni. La sua ultima apparizione risale al 15 ottobre, giorno della vittoria in casa del Cosenza ma anche dell'infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare le successive quattro sfide del Grifone.