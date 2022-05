Sono almeno tre i giocatori che Alexander Blessin spera di recuperare In vista della decisiva trasferta che attende il suo Genoa domenica a Napoli.



Due di essi in realtà sono già stati convocati per la gara di venerdì scorso con la Juve. Ma sia Nicolò Rovella che Andrea Cambiaso, fuori causa da quasi tre mesi, hanno assistito alla gara con i bianconeri dalla panchina, non essendo ancora al massimo della forma. Con una settimana abbondante di allenamenti in più alle spalle, tuttavia, per entrambi la possibilità di essere protagonisti al Maradona sale vertiginosamente.



Decisamente diverso, invece, il discorso che riguarda l'altro acciaccato recuperabile. Le noie muscolari che ormai da diverse settimane tormentano Stefano Sturaro non sono ancora del tutto passate ma non lo so neppure le possibilità di rivederlo in campo a Napoli. Nei prossimi giorni lo staff sanitario del Grifone lavorerà soprattutto per garantire il recupero del vice capitano, pedina importantissima nello scacchiere tattico di mister Blessin.