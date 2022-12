Alexander Blessin è di nuovo a rischio dopo il ko interno contro il Cittadella, terza sconfitta nelle ultime quattro partite per il Genoa. La dirigenza valuta il possibile cambio in panchina: al posto del tecnico tedesco, sono in corsa il croato Nenad Bjelica e l'ex Spal e Cagliari Leonardo Semplici, come riportato da Sky,