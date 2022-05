Il tecnico del Genoa retrocesso Alexanderha parlato in conferenza stampa prima della sfida col Bologna:"Quando sono arrivato qua ero un allenatore sconosciuto ma sono stato accolto bene dalla gente qua e anche dai tifosi che hanno apprezzato il modo di giocare in campo della squadra. Nemmeno io avrei pensato aver trovato una stabilità così. Abbiamo poi creato diverse occasioni da gol che non abbiamo concretizzato. Dall’altro lato abbiamo fatto sette reti su 15 partite e non è degno per la Serie A. Ho ricevuto tanti messaggi dei tifosi e vorrei ringraziarli. Mi scuso per non essere riusciti a salvarci ma sono venuto qua consapevole che la missione non era facile. Però il progetto continua. Non posso promettere niente, come quando sono arrivato, ma posso assicurare che noi faremo di tutto per dimenticare questo passo falso e tornare in Serie A"."Ogni partita, se vi ricordate, noi dicevamo che sarebbe stata una partita decisiva. La squadra è riuscita a rimanere in lotta per salvarsi sino alla penultima sfida. Bisogna cercare di ritornare il più presto possibile, col prossimo campionato, ad una situazione positiva. Volevo chiarire che non ho mai pensato 'Ma perché sei venuto qui?'. Abbiamo un concetto prolungato e sono al 100% dentro questo progetto. Il progetto c'è, i tifosi ci sono. Queste due cose mi danno la forza necessaria. Ho intenzione con tutto il cuore di continuare questo progetto"."Sicuramente stiamo parlando in qualche posizione servono innesti. Bisogna anche trovare giocatori con qualità e la mentalità. Ovviamente se troveremo giocatori con mentalità e qualità saremo pronti e cercheremo di fare di tutto per prenderli. Aiuteremo la nostra squadra. Devono essere pronti ad intraprendere quella direzione"."Domani abbiamo il dovere, di fronte ai nostri tifosi, di dare tutto e cercare di vincere questa partita. Non possiamo accettare di andare domani al 50%. Domani andranno in campo i giocatori che penserò che giocheranno per vincere la partita. Vogliamo dare tutto per vincere. Non sarà una passerella. Soprattutto dare tutto per i tifosi. Domani faranno un corteo ma noi dobbiamo dare tutto. Chi gioca? Chi andrà in campo domani se lo sarà meritato. Voglio vincere questa partita".