Genoa, Bohinen è in città: le condizioni pattuite con la Salernitana

Marco Tripodi

Emil Bohinen è pronto a diventare il secondo acquisto del Genoa in questo mercato invernale.



Il 24enne centrocampista norvegese è atterrato ieri sera al Cristoforo Colombo e in mattinata si sottoporrà al rituale delle visite mediche preliminari alla firma sul contratto che lo legherà al Grifone almeno fino al termine di questa stagione.

Bohinen arriva infatti in prestito dalla Salernitana ma i rossoblù avranno l'obbligo di riscattarne il cartellino, a fronte del pagamento di due milioni di euro, nel caso in cui la squadra di Alberto Gilardino dovesse centrare la salvezza.



Figlio d'arte, il padre Lars è stato nazionale norvegese a cavallo tra gli anni '80 e '90 partecipando anche ai mondiali di Usa '94, Emil è nato a Derby, in Inghilterra, nel 1999 ma fin dai tempi dell'Under 15 ha sempre difeso i colori del paese natio del papà. Mancino, forte fisicamente e più abile a distruggere che a costruire, Bohinen è approdato in Italia esattamente due anni fa, quando la Salernitana lo prelevò dal CSKA Mosca. In granata il norvegese ha disputato 49 gare senza mai trovare la via del gol.