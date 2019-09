Genoa-Bologna 0-0



Genoa (3-5-2): Radu; Romero, C. Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone (36’ st Favilli), Barreca (38’ st Pajac); Kouame, Pinamonti (23’ st Saponara). All. Andreazzoli.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Medel, Poli (42’ st Olsen) ; Orsolini, Soriano (45’ st Dzemaili), Sansone; Palacio (27’ st Santander). All. Tanjga.



Arbitro: Massa



Ammoniti: 28’ pt Lerager (G), 44’ pt Zapata (G); 1’ st Denswil (B), 23’ st Ghiglione (G), 28’ st Romero (G), 34’ st Radovanovic (G), 34’ st Poli (B), 45’ st Medel (B)