Genoa-Bologna: formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il primo turno di Serie A dopo la seconda sosta stagionale si apre sabato alle 15 con la sfida tutta rossoblù traAl Ferraris si affrontano due delle squadre che in questo avvio di campionato hanno raccolto meno rispetto alle aspettative: gli emiliani, distratti e stancati anche dallo storico impegno in Champions League, hanno finora collezionato appena 8 punti; i liguri hanno però fatto anche peggio fermandosi a 5 e incassando quattro sconfitte nelle cinque uscite.: Genoa-Bologna: sabato 19 ottobre 2024

: 15.00: Dazn: DaznLeali; Zanoli, Vogliacco, Vasquez, Sabelli; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Martin; Miretti; Pinamonti.. A. Gilardino.Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye.. V. Italiano.- Una crisi nerissima quella attraversata dalla formazione di Alberto Gilardino acuita dai tantissimi infortuni a cui deve far fronte il tecnico di Biella. Da Gollini a Vitinha sono infatti ben otto, e tutti praticamente titolari, i giocatori bloccati in infermeria. Tra questi l'unico in grado di recuperare sembra essere Frendrup, mentre per Bani e Messias potrebbe esserci posto in panchina. Sull'altro fronte Italiano ha ritrovato soltanto giovedì gli undici nazionali, con la sola eccezione di Lucumi, che tornerà in gruppo oggi e che per questo quasi certamente partirà dalla panchina con Casale al suo posto. Holm e Posch si giocano una maglia nel ruolo di terzino destro, davanti sembra scontato il posto per Orsolini, mentre in ottica Champions sembrano più aperti i duelli tra Castro e Dallinga e tra Ndoye e uno Karlsson e Odgaard.

Dario Mastroianni e Fabio Bazzani