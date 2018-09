Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha rivelato alcuni retroscena di mercato delle scorse settimane che ha visti protagonisti il Grifone e il Bologna, proprio avversario dei liguri in campionato.



In particolare il dirigente laziale ha parlato del possibile scambio tra Destro e Lapadula ventilato per tutta l'estate ma poi non concretizzatosi: "Destro si sta buttando via. Lo scambio con Lapadula è stata un’idea che con il tempo non ha preso campo".



Perinetti ha poi aggiunto una battuta anche su Pippo Inzaghi, attuale allenatore dei felsinei che lui stesso portò un paio di stagioni fa alla guida del Venezia: "Vive il calcio tutta la giornata, è maniacale e professionale nel lavoro. Lui al Genoa? Avevamo Ballardini, meritava una conferma".