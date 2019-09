Greta Thunberg contagia anche il mondo del pallone. Tra i molti striscioni apparsi questa sera al Ferraris a fare da cornice alla sfida di campionato tra Genoa e Bologna ce n’è anche uno dal tono decisamente ambientalista.



Nell’angolo basso del settore dei distinti che confina con la Gradinata Sud è stato affisso uno lenzuolo bianco con la scritta verde: “Save the planet!”.



Nella settimana che verrà ricordata come quella del discorso della giovane attivista svedese Greta Thunberg all’assemblea dell’Onu, anche il popolo del calcio si mostra evidentemente attento alle tematiche legate ai cambiamenti climatici in corso nel nostro pianeta.