Zibì Boniek, presidente della Federcalcio polacca, dice la sua sul gol non assegnato a Piatek in Genoa-Atalanta. Queste le sue parole a Pianetagenoa1893.net: "La petizione lanciata da Pianetagenoa1893.net per la restituzione del gol? Vi posso confermare che è arrivata dappertutto presso le testate giornalistiche in Polonia. È un gol regolare, tutto del Pistolero del Genoa. Più che sbeffeggiare le istituzioni sportive italiane, in Polonia sono sorpresi della scelta dell’autorete di Toloi. Il torto che ha subito Piatek è evidente. Chi vincerà la classifica marcatori? Il mio pronostico dice Cristiano Ronaldo".