Sembra affievolirsi ora dopo ora la possibilità di vedere Fabio Borini con la maglia del Genoa.



L'esterno del Milan, prossimo alla rescissione del contratto che lo lega ai rossoneri fino al prossimo giugno, non sembra essere particolarmente convinto dall'offerta pervenuta dalla Genova rossoblù e starebbe prendendo tempo in attesa di capire la posizione di altri acquirenti, che oltretutto sembrano non mancare.



Oltre alla pista inglese, con il Crystal Palace in prima fila, Borini ha diversi estimatori anche in Serie A. In particolare Sampdoria e Torino sembrano aver puntano in maniera decisa sul 28enne bolognese per rafforzare il proprio reparto offensivo.



Una concorrenza sempre più folta che rischia di allontanare in maniera definitiva dal Grifone quella che fino a qualche giorno fa sembrava essere la prima scelta della dirigenza ligure.